Schiaffi e punizioni ai bimbi maestra sospesa a Bitonto | incastrata dalle telecamere

Una maestra di 65 anni che insegna in una scuola dell’infanzia a Bitonto è stata sospesa dall’incarico per sei mesi. La decisione è stata presa dopo che le telecamere di sorveglianza hanno ripreso episodi di schiaffi e punizioni sui bambini. La polizia ha eseguito l’ordinanza cautelare, che vieta all’insegnante di esercitare il suo ruolo durante il periodo di sospensione.

