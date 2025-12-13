Mille euro di merce rubata al minimarket Coppia incastrata dalle telecamere

Due cittadini italiani, un uomo di 34 anni e una donna di 28, sono stati denunciati dai carabinieri di Civitavecchia per aver rubato circa mille euro di merce da un minimarket. Entrambi senza occupazione e con precedenti, sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato il loro coinvolgimento nel furto aggravato.

Un 34enne e una 28enne italiani, entrambi senza occupazione e con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Civitavecchia perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato.Il furto nel minimarketLa coppia sarebbe responsabile di un furto avvenuto in un minimarket. Romatoday.it Bari: restituiti alla legittima proprietaria 70 mil euro di merce rubata - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Bari ha restituito merce e beni di lusso per un valore complessivo di oltre 70 mila euro. ilmetropolitano.it

