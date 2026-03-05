Valditara presenta le regole per un esame che per la prima volta valuta a 360 gradi la persona dello studente e il suo percorso

Il ministro dell’istruzione ha annunciato le nuove regole per l’esame di maturità, che per la prima volta valuterà in modo completo la persona e il percorso dello studente. L’esame non prevede più collegamenti interdisciplinari forzati, ma si concentrerà su un colloquio approfondito che coinvolge quattro materie. La riforma mira a riflettere l’autonomia e la responsabilità degli studenti durante il percorso scolastico.

Valditara annuncia una Maturità senza collegamenti interdisciplinari forzati. L'esame valuterà pienamente l'autonomia e la responsabilità dello studente tramite un colloquio serio concentrato su quattro materie.

Maturità, Valditara: "Bocciato chi rifiuterà orale. Il nuovo esame consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente"

Esame maturità 2026, colloquio orale al centro della riforma. Frassinetti: "Valutazione più realistica del percorso dello studente"

Maturità 2026, Valditara: Orale sarà 'molto dialogico'. Domande non saranno nozionistiche, serve verificare la capacità di ragionamento.

