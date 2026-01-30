Maturità Valditara | Bocciato chi rifiuterà orale Il nuovo esame consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato che chi rifiuterà di fare l’orale alla Maturità sarà bocciato. Con il nuovo decreto, il governo cerca di valorizzare meglio lo studente, dando più spazio anche alla prova scritta. La seconda prova, che definirà le discipline, verrà decisa con regole più chiare e precise. Gli studenti dovranno prepararsi bene, perché il ministro ha già detto che non ci saranno scappatoie.

Il decreto, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, definisce le discipline della seconda prova scritta della Maturità 2026. Le materie sono consultabili sulla piattaforma Unica e tramite il motore di ricerca dedicato. Per i licei, le discipline scelte sono Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico (anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo), Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per l’Artistico, Teoria, analisi e composizione per il Musicale e Tecniche della danza per il Coreutico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Maturità Valditara

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara critica chi sceglie di non esprimersi durante l’orale della maturità, sottolineando l’importanza del merito e dell’impegno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maturità Valditara

Argomenti discussi: Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali; Maturità 2026: a breve le tracce, toto-tracce già aperto; Maturità 2026, ore decisive per le materie d’esame: all’orale saranno quattro, tutte le novità.

Maturità 2026, materie in uscite e nuove regole: chi salta l'orale è bocciato, commissioni light e bonus più facileMaturità 2026, sale la febbre tra i 500mila studenti italiani che attendono con ansia la pubblicazione del decreto ministeriale ... msn.com

Maturità cambia tutto sulle materie orali, studenti spiazzati dalle nuove scelte.Maturità 2026, attesa alle stelleLa pagina del ministero dedicata alle materie d’esame è in «manutenzione straordinaria» e per i maturandi è il segn ... assodigitale.it

ci ha messo meno maisie peters ad annunciare l’album che valditara a pubblicare le materie della maturità… x.com

Il Ministero dell'Istruzione si appresta a sciogliere le riserve sulle discipline d'esame e le novità del colloquio per la Maturità 2026. #maturità #scuola #studenti #mim #esami - facebook.com facebook