Esame maturità 2026 colloquio orale al centro della riforma Frassinetti | Valutazione più realistica del percorso dello studente VIDEO INTERVISTA

Il governo prepara una svolta per l’esame di maturità del 2026. Durante un convegno organizzato dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia, si è discusso del nuovo colloquio orale, che diventa il punto centrale della riforma. La ministra Frassinetti ha spiegato che questa novità mira a offrire una valutazione più realistica del percorso di ogni studente. La proposta ha già suscitato reazioni tra insegnanti e studenti, mentre si aspettano ulteriori dettagli e approfondimenti sulla futura prova finale.

