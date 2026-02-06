Durante una visita a Milano, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Vance ha elogiato i giochi olimpici, dicendo che hanno fatto un ottimo lavoro e che la città è bellissima. L’incontro si è svolto in prefettura, sottolineando l’interesse degli Stati Uniti per l’evento e per l’Italia.

"Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima", queste le parole pronunciate dal vicepresidente Usa JD Vance durante il suo incontro con la premier Giorgia Meloni in prefettura a Milano. "Abbiamo ottimi rapporti e connessioni e partnership economiche - ha poi aggiunto Vance - Io e mia moglie eravamo eccitati e volevamo venire alle Olimpiadi praticamente da quando sono diventato vicepresidente e sono contento che tutto sia andato bene". L'ultima volta, i due si erano incontrati a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di Leone XIV. Due eventi accomunati da un "sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme" ha detto la presidente del Consiglio, alla presenza anche delsegretario di Stato Usa Maco Rubio e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olimpiadi, Vance incontra Meloni: "Uniti nei valori dell'Occidente".

Questa mattina, Giorgia Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Vance a Roma.

Giorgia Meloni incontra a Milano i rappresentanti degli Stati Uniti, JD Vance e Marco Rubio, in vista delle Olimpiadi.

