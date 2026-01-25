La ricetta della Lega | Difendere i valori dell' Occidente dall' Islam

La Lega sottolinea l'importanza di tutelare i valori fondamentali dell'Occidente, evidenziando le sfide poste dall'estremismo islamico e il rischio di perdita di sovranità. La discussione si concentra sulla difesa delle radici culturali, sulla gestione dei dossier strategici e sulla ricerca di un’autonomia sostenibile. Un dialogo che mira a mantenere equilibrio e rispetto, senza rinunciare ai principi che costituiscono la base della società occidentale.

I valori dell'Occidente da difendere, il pericolo dell'Islam estremo che vuole sottometterci, i dossieraggi e la partita per l'autonomia. Sono stati questi i principali temi dibattuti ieri a «Idee in movimento», la kermesse leghista organizzata a Rivisondoli, in Abruzzo. La mattinata è iniziata con un'intensa tavola rotonda sull'agricoltura; subito dopo un confronto sulla disabilità, su come affrontarla e sui fondi pubblici per il sostegno alle famiglie. Dopo dopo le 11 il confronto si è spostato sul referendum del 22 e 23 marzo, quello che potrebbe (finalmente) cambiare la pachidermica macchina giudiziaria.

