La crescente integrazione dell'intelligenza artificiale sta trasformando lo studio professionale dei commercialisti. Questa guida di Piovano analizza come governare questa evoluzione, offrendo spunti pratici per affrontare le sfide di un settore in cambiamento. In un contesto di complessità e stanchezza strutturale, è fondamentale comprendere le opportunità e le strategie per adattarsi efficacemente alle nuove dinamiche.

La categoria dei commercialisti sta vivendo una stanchezza strutturale. Non è solo il peso delle scadenze fiscali che si accavallano, è la sensazione di investire la maggior parte delle energie in attività che il mercato percepisce ormai come dovute, scontate e, di conseguenza, poco remunerate. Il mercato dei servizi professionali in Italia sta attraversando una fase di polarizzazione. Da un lato, studi che mantengono modelli organizzativi consolidati da decenni. Dall’altro, realtà che hanno trasformato la tecnologia in leva competitiva. In mezzo, la maggioranza: professionisti consapevoli che qualcosa deve cambiare, ma incerti su dove iniziare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Governare l’IA, la metamorfosi dello studio professionale. La guida di Piovano

Argomenti discussi: Governare la tecnologia e non esserne governati; Dai modelli ai dati: l’università ripensa l’Intelligenza Artificiale; L’IA ridisegna le città: come gli algoritmi influenzano i flussi urbani; Ia, FdI: è l’uomo a dover governare innovazioni e non il contrario.

