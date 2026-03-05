Va a rapinare l’Eurospin ma alla cassa trova la sua ex compagna di classe | viene riconosciuto e arrestato

Ieri pomeriggio a Lomazzo un uomo armato ha fatto irruzione nell’Eurospin minacciando una dipendente. La donna lo ha riconosciuto e lo ha chiamato per nome, impedendogli di portare a termine la rapina. Alla fine, l’uomo è fuggito senza denaro e poco dopo è stato arrestato dai carabinieri. La presenza della ex compagna di classe ha giocato un ruolo decisivo nel riconoscimento.

Ieri pomeriggio a Lomazzo un uomo armato ha minacciato una dipendente del supermercato. Lei lo ha riconosciuto, lo ha chiamato per nome e lui è fuggito a mani vuote. Poche ore dopo, i Carabinieri lo hanno trovato a casa. Tutto è accaduto nel supermercato Eurospin del paese in provincia di Como. Un uomo sulla trentina si è avvicinato a una delle casse, ha afferrato la cassiera per i capelli e le ha puntato contro quella che sembrava una pistola, pretendendo l’intero incasso della cassa. Una scena di ordinaria violenza, se non fosse per il colpo di scena che ha ribaltato tutto in pochi secondi. La dipendente, invece di cedere al panico, ha fissato negli occhi il suo aggressore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

