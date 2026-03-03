Uyba-Conegliano in semifinale Scudetto | Pelloni frena l' entusiasmo e punta al recupero di Parra

La serie dei quarti di finale dei playoff scudetto tra la Eurotek Laica Uyba e Prosecco Doc Imoco Conegliano si avvia verso la conclusione con la seconda partita in programma. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di recuperare Parra, mentre Pelloni ha invitato a mantenere i piedi per terra e a non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo.

La Eurotek Laica Uyba è pronta a scendere in campo con determinazione per la gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Prosecco Doc Imoco Conegliano. L'appuntamento è fissato per mercoledì alle 20:30 presso l'e-work arena. Dopo la sconfitta maturata in gara 1 al PalaVerde, la squadra biancorossa punta a pareggiare la series e a mandare la serie al decisivo incontro di ritorno in terra veneta, affidandosi a un piano di lavoro mirato e alla collaborazione dello staff tecnico. La sfida vede una squadra alla ricerca di resilienza che intende trasformare il turno casalingo in un momento chiave per la stagione. Il pubblico dell'arena è chiamato a sostenere le biancorosse, con l'obiettivo di rendere il palazzetto un vero fortino contro una formazione abituata a esprimere un gioco strutturato e rapido.