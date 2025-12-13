Vent' anni di volontariato in Diabete Romagna | attestato di benemerenza per Gabriella Ghini

In occasione della Giornata internazionale del volontariato, il Movimento di volontariato italiano di Forlì-Cesena ha celebrato due decenni di impegno con un riconoscimento speciale a Gabriella Ghini. Durante l'evento al Salone Comunale di Forlì, il presidente di Diabete Romagna, William Palamara, ha consegnato un attestato di benemerenza per il suo contributo nel volontariato dedicato alla lotta contro il diabete.

In occasione della giornata Giornata internazionale del volontariato organizzata dal Movimento di volontariato italiano, coordinamento territoriale di Forlì-Cesena, al salone Comunale di Forlì, il presidente di Diabete Romagna, William Palamara, ha consegnato l’attestato a Maria Grazia Ghini, per. Forlitoday.it

