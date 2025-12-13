Vent' anni di volontariato in Diabete Romagna | attestato di benemerenza per Gabriella Ghini
In occasione della Giornata internazionale del volontariato, il Movimento di volontariato italiano di Forlì-Cesena ha celebrato due decenni di impegno con un riconoscimento speciale a Gabriella Ghini. Durante l'evento al Salone Comunale di Forlì, il presidente di Diabete Romagna, William Palamara, ha consegnato un attestato di benemerenza per il suo contributo nel volontariato dedicato alla lotta contro il diabete.
