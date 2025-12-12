Il Movimento per la Gentilezza consegna attestato di benemerenza a senatore Marco Minniti

Il Movimento Italiano per la Gentilezza ha premiato il senatore Marco Minniti con un attestato di benemerenza per il 2025, riconoscendo il suo impegno nel favorire dialogo, cooperazione e stabilità tra diverse culture e popoli. La presidente Natalia Re ha consegnato il riconoscimento in un evento dedicato alla promozione di valori di solidarietà e rispetto reciproco.

La presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re, ha consegnato l'attestato di pubblica benemerenza per l'edizione 2025, al Presidente della Fondazione Med-Or, senatore Marco Minniti, "per l'impegno costante nel promuovere dialogo, cooperazione e stabilità tra popoli, culture e.

