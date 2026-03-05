Usa una carta di credito rubata per gli acquisti denunciata 50enne nel capoluogo

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno deferito all'Autorità Giudiziaria una donna di circa 50 anni residente nel capoluogo. La donna è stata accusata di aver utilizzato una carta di credito rubata per effettuare acquisti. L’indagine ha portato al suo coinvolgimento, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli.

La Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una transazione sospetta in corso nella parte bassa della città, effettuata mediante l'utilizzo di una carta di pagamento precedentemente denunciata come rubata Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno deferito all'Autorità Giudiziaria una donna di circa 50 anni, residente nel capoluogo. Le accuse formalizzate a suo carico sono ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. L'operazione è scattata intorno alle ore 13:00, nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura per arginare i reati predatori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it San Vincenzo, fermata mentre preleva al bancomat con una carta di credito rubata: 25enne denunciataUna 25enne di origine sudamericana è stata denunciata per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Dopo il furto di una borsa, fa acquisti con la carta di credito rubata: arrestato 29enneDoveva essere una tranquilla pausa caffè in un bar del centro, invece si è trasformata in una spiacevole disavventura per madre e figlia, conclusasi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Usa una carta di credito rubata per gli.... Temi più discussi: Pagamenti digitali: l’Europa teme ora un blocco dei circuiti USA; Le acquisizioni territoriali degli Usa; Paga con carta non sua e usa un’auto rubata: un 30enne alla sbarra; Dall'Iran al Libano fino a Cipro: il fronte della guerra si sta allargando. Carta di credito con fido 1500 euro: chi può ottenerla davvero e cosa controllano le bancheUna carta di credito con un fido di 1500 euro sembra una soluzione semplice. Paghi oggi, saldi dopo. Una riserva di liquidità pronta quando serve. Nella ... finanza.com Carta di credito non accettata all'estero: perché accade e come rimediareLa tua carta di credito non viene accettata all’estero? Se stai riscontrando problemi con i pagamenti scopri subito come risolverli su Facile.it. facile.it Dopo le proteste dell'opposizione Crosetto ha ammesso: "Attacco Usa fuori dalle regole del diritto internazionale, ora gestire le conseguenze" - facebook.com facebook Che cosa si dice in Iran dopo l'attacco di Usa e Israele. Conversazione di Ruggero Po con Tatiana Bouterline, analista e giornalista di origine iraniana esperta di Medioriente. x.com