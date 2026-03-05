Durante un’udienza al Senato degli Stati Uniti, l’ex sergente dei marines Brian McGinnis ha manifestato contro l’intervento militare israelo-americano in Iran, dichiarando che nessuno vuole combattere per Israele. La sua protesta si è conclusa con il suo trascinamento forzato fuori dall’aula. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

L'ex sergente dei marines Brian McGinnis ha protestato durante un'udienza al Senato contro l'intervento militare israelo-americano in Iran. In un video si vede l'uomo urlare, mentre viene trascinato via dagli agenti: "Nessuno vuole combattere per Israele". Nel filmato, riporta la Cnn, appare anche il senatore repubblicano Tim Sheehy che aiuta la polizia. Il veterano è stato poi curato per lesioni alla mano

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessuno vuole combattere per Israele”: la protesta dell’ex marine al Senato Usa. L’uomo trascinato via con la forza

Discussioni sull' argomento Un manifestante contro la guerra contro l’Iran si rompe un braccio durante uno scontro al Senato degli Stati Uniti (VIDEO DISTURBANTE); Il senatore Tim Sheehy aiuta a togliere dall’udito un ex marine manifestante contro la guerra in Iran.

Nessuno vuole combattere per Israele. Il video dell’ex sergente dei marines trascinato fuori dal Senato USANessuno vuole combattere per Israele, ha urlato l’ ex sergente dei marines Brian McGinnis, mentre veniva trascinato fuori dall’aula del Senato USA dalla polizia. Nel video diffuso dalla Cnn si vede ... blitzquotidiano.it

La protesta contro la guerra in Iran arriva a Capitol Hill: «Nessuno vuole combattere per Israele»Brian McGinnis, veterano dei Marines, interrompe un'udienza della sottocommissione per le Forze Armate del Senato: «L'America non vuole i suoi figli in guerra» - Polemiche per l'intervento di polizia ... cdt.ch

#intanto Veterano dei Marine protesta al Senato Usa contro la guerra in Iran, portato via di peso: “Mi hanno rotto un braccio” x.com

Senato USA respinge la risoluzione per limitare i poteri militari di Trump sull’Iran Il Senato degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione che mirava a limitare i poteri militari del presidente Donald Trump nel conflitto con l’Iran. La proposta è stata bocciata con 52 - facebook.com facebook