Attraversa i binari e viene urtato da un treno merci ferito a una gamba nel Bolognese | ritardi di 140 minuti

Un uomo è stato investito da un treno merci alla stazione di Samoggia, nel Bolognese. La persona stava attraversando i binari senza usare il sottopassaggio quando il convoglio lo ha colpito. È rimasto ferito a una gamba e i treni sono stati costretti a fermarsi per circa due ore, causando 140 minuti di ritardo sui collegamenti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una persona è stata ferita dal passaggio di un treno merci nella stazione di Samoggia. Secondo quanto ricostruito, il ferito stava attraversando i binari senza l'ausilio del sottopassaggio quando è stato ferito dal treno. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Interrotta per due ore e mezza la linea ferroviaria sulla Bologna-Milano.

