Urla insulti e sventolio di banconote | Rocchi costretto a uscire scortato dai Carabinieri a Carrara

Durante la partita tra Carrarese e Catanzaro, il pubblico ha reagito con urla, insulti e sventolio di banconote. Rocchi, l’arbitro, è stato accompagnato fuori dal campo da Carabinieri a causa di tensioni crescenti. La partita si è conclusa con un rigore ripetuto ai calabresi, che ha portato al pareggio 3-3, scatenando proteste tra i tifosi.

Momenti di forte apprensione per Gianluca Rocchi presente nel pomeriggio sugli spalti di Carrara per vedere Carrarese-Catanzaro con lo scopo di visionare l’arbitro Federico Dionisi. Per il designatore della Can A e B é stata necessaria la scorta dei Carabinieri visto il clima di tensioni venutosi a creare nel finale di gara. Tutto é accaduto nelle battute conclusive della partita conclusasi 3-3: la ripetizione di un calcio di rigore in favore dei calabresi (tramite revisione-Var piuttosto lunga ma corretta) ha mandato su tutte le furie i tifosi presenti in tribuna. Dionisi ha preso una doppia decisione giusta ma la seconda ha inasprito i tifosi di casa: quando il Catanzaro ha infilato il rigore del 3-3 é esploso il caos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

