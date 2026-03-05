Gianluca Rocchi serata da incubo in Carrarese-Catanzaro | banconote in faccia insulti fuga con scorta

Durante la partita tra Carrarese e Catanzaro, Gianluca Rocchi, capo degli arbitri, è stato oggetto di contestazioni in tribuna, con insulti e lanci di banconote in faccia. La protesta è stata così intensa che è stato necessario l’intervento della polizia e una scorta per portarlo via dalla zona. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e coinvolto le forze dell’ordine.

Gianluca Rocchi, capo degli arbitri, pesantemente contestato in tribuna durante Carrarese-Catanzaro, interviene la polizia e lo scorta fuori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rocchi shock, contestato a Carrara: insulti e banconote in facciaBrutto episodio accaduto sugli spalti del match di Serie B tra Carrarese e Catanzaro: alla fine della partita, terminata con un rigore fatto... Aggressione a Rocchi: cosa è successo durante Carrarese-CatanzaroLa Carrarese è andata avanti grazie al guizzo di Melegoni, ma la rimonta ospite si è concretizzata con un’autogol di Illanes e con la rete di... Aggiornamenti e notizie su Gianluca Rocchi. Temi più discussi: Rocchi chiarisce il caso Valenti: fallo contro il Cagliari, non contro il Milan; TS – Inter-Juve, Rocchi infastidito da atteggiamento Bastoni: Un punto di non ritorno; Rocchi: Calhanoglu-Ekuban? Non è rosso, decisione giusta; Serie A, ecco l’arbitro di Roma-Juventus. Open Var, Rocchi su Roma-Napoli: Sembrava fallo anche a me ma la decisione è giustaDiversi gli episodi commentati da Gianluca Rocchi a Open VAR: da Parma-Udinese a Roma-Napoli, le spiegazioni del designatore arbitrale Non solo Milan-Lazio. Open VAR ha analizzato tutti i principali ... gianlucadimarzio.com Rocchi: Fatto qualche errore di troppo al VAR. Simulazioni? Cerchiamo di essere collaborativiSi avvicina il ritorno della Serie A, dopo la fine dell’ultima sosta per le nazionali del 2025. In attesa di questo momento, Gianluca Rocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport per fare un bilancio ... gianlucadimarzio.com Durante Carrarese-Catanzaro il designatore dell’AIA, Gianluca #Rocchi, è stato preso di mira da dei tifosi in tribuna, che lo hanno incrociato costringendo l’intervento delle FDO. Un tifoso vicino al designatore ha anche sventolato delle banconote davanti a qu x.com Sugli spalti di Carrarese-Catanzaro si è creato il panico. In tribuna, infatti, c’era il designatore Gianluca Rocchi per seguire la prestazione degli arbitri della sfida. A seguito di alcune decisioni dubbie, però, si è scatenata l’ira di diversi tifosi che hanno costretto facebook