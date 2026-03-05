Rocchi shock contestato a Carrara | insulti e banconote in faccia

Brutto episodio accaduto sugli spalti del match di Serie B tra Carrarese e Catanzaro: alla fine della partita, terminata con un rigore fatto ribattere dopo revisione al Var, i designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, presente in tribuna per la gara, è stato contestato dai tifosi della squadra di casa. Tra insulti e banconote sventolate in faccia, i carabinieri lo hanno poi scortato fuori dallo stadio.