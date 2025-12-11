La lezione dopo le inchieste sull’urbanistica a Milano | a Varese i dipendenti del Comune affiancheranno i magistrati

In risposta alle recenti inchieste sulla gestione urbanistica a Milano, a Varese si adottano misure concrete: i dipendenti comunali affiancheranno i magistrati nelle indagini. Un passo deciso per affrontare le problematiche e garantire trasparenza, segnando un cambiamento rispetto alle critiche rivolte al cosiddetto “Salva Varese”.

Varese, 11 dicembre 2025 – Presto e di certo ingiusto chiamarlo “Salva Varese”. Ma mentre a Milano infuriano le inchieste urbanistiche della Procura, nella città del nord Lombardia si prende il toro per le corna. L'accordo presentato oggi dal sindaco Davide Galimberti e dal capo della Procura Antonio Gustapane prevede il distacco di personale comunale alla procura della Repubblica “per consolidare una più stretta sinergia e coordinamento nell'attività di verifica e di indagine giudiziaria - parole di Palazzo Estense - con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistico ed edilizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it