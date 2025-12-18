I medici contro il governo per la mazzata sulle pensioni | Valanga di ricorsi se non cancellate le norme

I medici si schierano contro le recenti decisioni del governo, minacciando una pioggia di ricorsi se le norme sulle pensioni non verranno immediatamente riviste. La richiesta di un dietrofront riguarda in particolare il riscatto della laurea e le finestre per le pensioni anticipate, evidenziando la forte opposizione del settore e il rischio di una battaglia legale che potrebbe complicare ulteriormente il quadro previdenziale.

Un “dietrofront” chiesto con forza. Sia sul riscatto della laurea che sulle finestre per le pensioni anticipate. I sindacati dei medici si fanno sentire dopo il pasticcio del governo nel maxi-emendamento alla Manovra, con le due norme che hanno finito per rappresentare una mazzata per chi ha deciso di “pagare” gli anni di studi e per chi deciderà di seguire il modello degli anni di servizio per andare in pensione. Anaao Assomed e Cimo-Fesmed chiedono che “venga cancellata” la norma contenuta nel maxi-emendamento, in caso contrario promettono “una valanga di ricorsi”. “Riteniamo profondamente ingiusto e forse anche anticostituzionale – dichiarano in una nota Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, e Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed – penalizzare i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031 e che si vedranno ridotto il conteggio degli anni riscattati ai fini dei requisiti per il pensionamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

