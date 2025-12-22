Una frase breve lontano dagli studi di Uomini e Donne è bastata a rilanciare dubbi e attese intorno al trono di Cristiana Anania. Il messaggio di Ernesto Passaro ha il tono dei bilanci: più intimo che polemico, più personale che televisivo. Ed è proprio questa ambiguità a far discutere. Cosa c’è dietro quelle parole? E, soprattutto, che cosa può significare per il suo percorso nello studio di Maria De Filippi? Scopriamo cosa ha scritto e perchè potrebbe interessare la scelta della tronista, compreso l’altro corteggiatore Federico Cotugno. U&D, nuovo amore per Gaia Gigli: chi è Uomini e Donne gossip: il post criptico di Ernesto Passaro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cristiana ha scelto Federico? Spiazza il messaggio di Ernesto Passaro

Leggi anche: Uomini e Donne: Chi è Ernesto Passaro? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Cristiana

Leggi anche: Uomini e Donne, scintille tra Cristiana ed Ernesto: tensione anche con Federico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Uomini e donne, chiarimento al bacio tra Cristiana e Ernesto ma è standing ovation per Federico; Esterna di Cristiana ed Ernesto 19 dicembre - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne anticipazioni, lite con Sara: Jakub se ne va, Cristiana sorpresa da una dichiarazione d'amore; Anticipazioni Uomini e Donne 16 dicembre: Jakub lascia lo studio, Ernesto dichiara il suo amore a Cristiana.

Uomini e Donne Ernesto Passaro fa un avvertimento a Cristiana Anania/ “Ho scelto di mostrarti i miei difetti” - Il messaggio sui social sembra un avvertimento, cosa ha detto il corteggiatore di Uomini e Donne. ilsussidiario.net