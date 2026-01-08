Uomini e Donne | Mario bacia Maria Gemma crolla e Tina lo attacca in studio

Da movieplayer.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Uomini e Donne, Mario ha scambiato un bacio con Maria G, provocando reazioni diverse tra i presenti. Gemma, colpita dall’accaduto, decide di prendere una posizione, mentre Tina si confronta con Mario, esprimendo il suo punto di vista. La scena ha generato tensione e discussioni, evidenziando le dinamiche complesse che caratterizzano il programma.

Gemma prende una decisione che le si ritorce contro: Mario conosce Maria G, scatta il bacio e in studio esplode la tensione. Nel Trono Classico, Sara continua a raccogliere gli 'scarti' di Cristiana. Oggi, giovedì 8 gennaio, è andata in onda la prima puntata dell'anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. L'appuntamento ha regalato subito colpi di scena: Mario ha baciato Maria G., piantando Gemma in asso. Nel Trono Classico, Cristiana ha affrontato Ernesto dopo l'ennesima fuga dallo studio, mentre nuovi cambi di corteggiamento e abbandoni hanno acceso il dibattito, confermando un inizio d'anno tutt'altro che tranquillo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

uomini e donne mario bacia maria gemma crolla e tina lo attacca in studio

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Mario bacia Maria, Gemma crolla e Tina lo attacca in studio

Leggi anche: Gemma crolla per Mario esempio Tina chiama il medico negli spoiler di uomini e donne

Leggi anche: Pio e Amedeo irrompono a Uomini e Donne: baci a sorpresa per Gemma e Tina, gelo e risate in studio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: a breve la scelta di Cristiana Anania, caos nel trono di Sara Gaudenzi; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 7 al 9 gennaio 2026: Marco delude Sara, Gemma prende un due di picche; Uomini e Donne, anticipazioni 7 gennaio 2026: Gemma presa da Mario, ma lui bacia un’altra dama.

uomini donne mario baciaUomini e Donne: Mario bacia Maria, Gemma crolla e Tina lo attacca in studio - Gemma prende una decisione che le si ritorce contro: Mario conosce Maria G, scatta il bacio e in studio esplode la tensione. movieplayer.it

uomini donne mario baciaUomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma affranta, Mario bacia un'altra e infrange i suoi sogni - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 8 gennaio 2026 su Canale 5, Gemma ancora delusa da Mario. msn.com

uomini donne mario baciaUomini e Donne, Gemma Galgani sotto un treno per Mario Lenti: lui la illude e bacia una dama, lei piange - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 8 gennaio 2026, su Canale 5, Gemma Galgani è protagonista di un nuovo dramma sentimentale. mondotv24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.