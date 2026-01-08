Uomini e Donne | Mario bacia Maria Gemma crolla e Tina lo attacca in studio

Durante una puntata di Uomini e Donne, Mario ha scambiato un bacio con Maria G, provocando reazioni diverse tra i presenti. Gemma, colpita dall’accaduto, decide di prendere una posizione, mentre Tina si confronta con Mario, esprimendo il suo punto di vista. La scena ha generato tensione e discussioni, evidenziando le dinamiche complesse che caratterizzano il programma.

Gemma prende una decisione che le si ritorce contro: Mario conosce Maria G, scatta il bacio e in studio esplode la tensione. Nel Trono Classico, Sara continua a raccogliere gli 'scarti' di Cristiana. Oggi, giovedì 8 gennaio, è andata in onda la prima puntata dell'anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. L'appuntamento ha regalato subito colpi di scena: Mario ha baciato Maria G., piantando Gemma in asso. Nel Trono Classico, Cristiana ha affrontato Ernesto dopo l'ennesima fuga dallo studio, mentre nuovi cambi di corteggiamento e abbandoni hanno acceso il dibattito, confermando un inizio d'anno tutt'altro che tranquillo.

