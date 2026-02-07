Dal carcere al museo | al Muse parte il progetto Articolo 27 che trasforma la pena in opportunità

Dal carcere al museo, il Muse di Trento apre le sue porte anche a chi sta scontando una pena. Il progetto “Articolo 27” trasforma la detenzione in un’occasione di reinserimento, offrendo a detenuti l’opportunità di lavorare nel settore culturale e scientifico.

Quattro detenuti già al lavoro, entro l’anno saranno dieci: formazione, responsabilità e nuove competenze per costruire un vero reinserimento Il Museo delle Scienze di Trento apre le sue porte anche a chi sta scontando una pena, trasformando il lavoro culturale e scientifico in uno strumento concreto di reinserimento sociale. È partito in questi giorni il progetto “Articolo 27”, un’iniziativa di equità sociale che coinvolge la Casa circondariale di Spini di Gardolo e alcune realtà del volontariato locale, con l’obiettivo di offrire ai detenuti percorsi di formazione qualificante e occasioni reali di crescita personale e professionale.🔗 Leggi su Trentotoday.it

