Ventidue anni al fianco dei più fragili e un nuovo progetto | l' impegno di Gens Nova per una scuola in Uganda

Gens Nova festeggia ventidue anni di attività dedicata ai più fragili e annuncia un nuovo progetto per una scuola in Uganda. La causa di questa iniziativa deriva dall’esperienza accumulata nel sostegno alle comunità svantaggiate, che ha portato a un investimento concreto in un’area rurale. L’associazione ha già avviato i lavori per costruire un’aula, coinvolgendo volontari locali e donatori italiani. La realizzazione di questa scuola rappresenta un passo importante nel suo percorso.

L'associazione di volontariato celebra il traguardo dei 22 anni di attività avviando la realizzazione di una struttura finanziata con le donazioni dei soci Ventidue anni di impegno nel sociale, al fianco dei più fragili: è il traguardo raggiunto nei giorni scorsi dall'associazione Gens Nova. Nata per iniziativa dell'avvocato Antonio Maria La Scala, che ne è stato presidente per oltre vent'anni, l'associazione è oggi guidata da Maria Di Tommaso e opera sul territorio barese ma anche a livello nazionale, promuovendo iniziative di solidarietà sociale a favore dei soggetti più fragili. 🔗 Leggi su Baritoday.it Al fianco dei più fragili. Uno sportello di ascoltoIeri a Molinella è stato inaugurato uno sportello di ascolto al centro culturale Eurobar.