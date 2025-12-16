Tornano le piogge Via vai di perturbazioni a rischio anche le feste natalizie

Le perturbazioni tornano a interessare Bergamo e l’Italia, portando maltempo e rischi anche per le festività natalizie. Una prima intensa perturbazione è prevista per martedì, mentre l’anticiclone responsabile del clima mite e delle nebbie si indebolisce con l’arrivo di nuove perturbazioni dall’ovest.

Bergamo. Prima intensa perturbazione in arrivo: rischio di forte maltempo martedì. “L’anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell’aria scadente in molte zone dello Stivale, già nel corso di lunedì inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l’ingresso di una nuova intensa perturbazione.” Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: “Quest’ultima già entro sera porterà un peggioramento su Sardegna, medio-alto versante tirrenico e parte del Nordovest. Ma sarà martedì che interesserà in maniera decisa lo Stivale con fenomeni anche di forte intensità tra Nordovest, versante Tirrenico, Sicilia e Ioniche meridionali, con accumuli localmente anche oltre i 6070mm e rischio nubifragi su Liguria di Levante e Toscana occidentale”. Bergamonews.it Bebefinn! Vai via, Pioggia! | Episodio17 | Italiano - Canzoni per Bambini Tornano le piogge sull’Italia: via vai di perturbazioni - A rischio anche le feste natalizie ... msn.com

