Una serata di musica elettronica nel cuore di Milano

Sabato sera, Milano si anima con un evento di musica elettronica. Le Cannibale e la Triennale si uniscono di nuovo per portare Lumina, la rassegna mensile che accende Voce, il nuovo spazio dedicato al suono. Un appuntamento che richiama appassionati da tutta la città e non solo, pronti a lasciarsi coinvolgere dai beat dell’elettronica internazionale.

Sabato 14 febbraio Le Cannibale e la Triennale tornano a intrecciare le proprie traiettorie con Lumina, la rassegna che ogni mese accende Voce – il nuovo spazio di Triennale dedicato al suono – con il meglio dell’elettronica internazionale. Qui la ricerca musicale incontra la cultura del ballo: le vibrazioni dell’elettronica contemporanea diventano esperimento collettivo, rito, possibilità di immaginare nuove forme di ascolto e di divertimento. Per l'occasione Lumina ospita una delle figure più visionarie dell’elettronica contemporanea: HAAi, che presenterà per la prima volta dal vivo il suo nuovo album, dopo le collaborazioni di enorme impatto con Fred Again, Romy e Jon Hopkins.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Rafael Leão condivide, attraverso il suo profilo Instagram, aspetti della vita che vanno oltre il calcio.

