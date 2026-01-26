Fine vita i medici fiorentini | Serve una legge nazionale e più informazione ai cittadini

I medici fiorentini sottolineano l’importanza di una legge nazionale sul fine vita e di una maggiore informazione per i cittadini. È fondamentale garantire che le decisioni nelle fasi finali della vita siano prese in modo consapevole, supportate da norme trasparenti e strumenti di tutela adeguati. Solo così si può assicurare rispetto dei diritti individuali e un’assistenza dignitosa in momenti delicati.

All’Ordine dei Medici di Firenze confronto su autodeterminazione e fine vita, con il governatore Giani, avvocati e professionisti “Le scelte consapevoli della persona assistita nelle fasi finali della vita devono poter contare su regole chiare e strumenti di tutela efficaci. Per questo non è più rinviabile una legge quadro nazionale e, allo stesso tempo, è necessario potenziare l’informazione ai cittadini sulle Disposizioni anticipate di trattamento”. A dirlo è stato Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, durante il convegno Autodeterminazione nel fine vita, che si è tenuto sabato scorso nella sede dell’Ordine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su fine vita

Il tema del fine vita e degli aspetti medico-legali è sempre più rilevante nel dibattito pubblico.

I medici di Firenze chiedono regole più chiare e tutele definite per il fine vita, sottolineando la necessità di una legge nazionale che riduca le incertezze attuali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Un manuale per orientarsi nell’etica clinica contemporanea; La fine di un sogno; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Cure palliative, taglio del nastro per la mostra ’Veglieremo su di te’.

Fine vita, aspetti medico legali e consapevolezza. I medici: Serve una legge nazionaleLe scelte consapevoli della persona assistita nelle fasi finali della vita devono poter contare su regole chiare e strumenti di tutela efficaci, ha detto il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurg ... msn.com

Fine vita, appello a Schillaci della vedova di un malato di SlaDenuncia la mancanza di informazioni sui diritti di fine vita in Italia, Caterina, di 66 anni, della provincia di Torino, vedova di Ezio, 69enne, malato di Sla: lo fa in un video appello realizzato da ... ansa.it

FIRENZE - Fine vita, Ordine Medici Firenze: “Serve legge nazionale e più informazione ai cittadini”. Confronto su autodeterminazione e fine vita, con il governatore Giani, avvocati e professionisti. Dattolo: "Toscana ha il merito di aver posto con chiarezza il tem - facebook.com facebook

Il governatore del Veneto interviene su fine vita ed eutanasia: "No a posizioni ideologiche, questi temi non sono appannaggio di una sola parte politica" #Nazionale x.com