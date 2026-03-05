Otto marzo musei e parchi archeologici regionali gratis per le donne

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i musei e i parchi archeologici regionali della Sicilia saranno aperti gratuitamente alle donne. L'iniziativa, promossa dal ministero della Cultura, coinvolge diversi siti storici dell’isola e permette l’ingresso senza costi per tutte le donne che desiderano visitare questi luoghi. L’obiettivo è offrire l’opportunità di scoprire o riscoprire il patrimonio culturale regionale.

Domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l'ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell'Isola.Un'iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana.