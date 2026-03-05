Una foto della mano può rivelare malattie gravi prima dei sintomi

Un sistema di intelligenza artificiale è stato sviluppato per analizzare le mani e individuare malattie rare prima che si manifestino i sintomi. Una foto della mano può così diventare uno strumento di diagnosi precoce, permettendo di scoprire patologie gravi senza bisogno di esami invasivi. Il metodo si basa sull’osservazione di dettagli che sfuggono all’occhio umano.

Un sistema di intelligenza artificiale capace di individuare una malattia rara semplicemente osservando le mani. È il risultato raggiunto dai ricercatori della Kobe University, che hanno sviluppato un modello in grado di riconoscere l’acromegalia analizzando fotografie del dorso della mano e di un pugno chiuso. La scelta di evitare immagini del volto non è casuale. In questo modo, il sistema tutela la privacy dei pazienti pur mantenendo un’elevata accuratezza diagnostica. Secondo gli scienziati, la tecnologia potrebbe in futuro aiutare i medici a indirizzare prima i pazienti verso specialisti, soprattutto nelle aree con minore accesso ai servizi sanitari. 🔗 Leggi su Billipop.com

