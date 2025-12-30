RImpatriata dei ragazzi della V^ C dell' Itis di Chieti | amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimpatriata dei ragazzi della V^ C dell’Itis di Chieti: un incontro che testimonia come l’amicizia possa durare nel tempo. Trentasette anni dopo il diploma del 1987/88, questi ex studenti si sono ritrovati per condividere ricordi e rafforzare un legame che resiste agli anni e alle distanze. Un momento di confronto e di emozioni autentiche, simbolo di una amicizia che si mantiene viva nel tempo.

Ci sono legami che il tempo non spezza, anzi, rafforza. È il caso della quinta C dell’Itis "Luigi di Savoia" di Chieti, diplomatasi nel lontano anno scolastico 198788. Un gruppo di studenti, unito da un’esperienza scolastica indimenticabile, che ha saputo mantenere viva la fiamma dell’amicizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

rimpatriata dei ragazzi della v^ c dell itis di chieti amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma

© Chietitoday.it - RImpatriata dei ragazzi della V^ C dell'Itis di Chieti: amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma

Leggi anche: Rimpatriata a San Martino in Strada 30 anni dopo il diploma: "Ha fatto bene al cuore tornare indietro nei ricordi"

Leggi anche: Rimpatriata a tavola a cinquant’anni dal diploma

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

rimpatriata ragazzi v^ cRImpatriata dei ragazzi della V^ C dell'Itis di Chieti: amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma - È il caso della quinta C dell’Itis "Luigi di Savoia" di Chieti, diplomatasi nel lontano anno scolastico 1987/88. chietitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.