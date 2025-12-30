RImpatriata dei ragazzi della V^ C dell' Itis di Chieti | amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma

Rimpatriata dei ragazzi della V^ C dell’Itis di Chieti: un incontro che testimonia come l’amicizia possa durare nel tempo. Trentasette anni dopo il diploma del 1987/88, questi ex studenti si sono ritrovati per condividere ricordi e rafforzare un legame che resiste agli anni e alle distanze. Un momento di confronto e di emozioni autentiche, simbolo di una amicizia che si mantiene viva nel tempo.

E il lavoro procede! Grazie anche ai tecnici della Cooperativa sociale Il Gabbiano di Trento. Ottimo lavoro ragazzi! Comune di Folgaria Aeronautica Militare Rimpatriata Forum Nike Missile Dennis Forti Michael Rech Passo Coe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.