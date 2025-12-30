RImpatriata dei ragazzi della V^ C dell' Itis di Chieti | amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma
Rimpatriata dei ragazzi della V^ C dell’Itis di Chieti: un incontro che testimonia come l’amicizia possa durare nel tempo. Trentasette anni dopo il diploma del 1987/88, questi ex studenti si sono ritrovati per condividere ricordi e rafforzare un legame che resiste agli anni e alle distanze. Un momento di confronto e di emozioni autentiche, simbolo di una amicizia che si mantiene viva nel tempo.
Ci sono legami che il tempo non spezza, anzi, rafforza. È il caso della quinta C dell’Itis "Luigi di Savoia" di Chieti, diplomatasi nel lontano anno scolastico 198788. Un gruppo di studenti, unito da un’esperienza scolastica indimenticabile, che ha saputo mantenere viva la fiamma dell’amicizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
