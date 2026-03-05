Un vertice all’insegna di IA e droni Cosa aspettarsi dal Summit nato di Ankara

Alla vigilia del summit di Ankara, si annunciano discussioni intense su intelligenza artificiale e droni, con rappresentanti di vari paesi europei e alleati della Nato pronti a confrontarsi su questi temi. L’incontro si concentra su come integrare le nuove tecnologie nelle strategie di sicurezza, andando oltre l’incremento delle risorse militari. L’evento si svolge in un momento di crescente interesse per le innovazioni nel settore.

La Nato si prepara a portare il dibattito europeo sulla sicurezza oltre il semplice aumento della spesa militare. Al vertice dell’Alleanza previsto il 7 e l’8 luglio ad Ankara, infatti, i leader discuteranno non solo di quanto investire nella difesa, ma soprattutto di come orientare tali investimenti verso le tecnologie che stanno ridefinendo la guerra contemporanea. Secondo funzionari dell’Alleanza contattati da Bloomberg, il vertice punterà a promuovere un uso più efficiente delle risorse, privilegiando settori come le tecnologie per i droni e i sistemi basati sull’intelligenza artificiale rispetto all’acquisto esclusivo di hardware militare convenzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

