Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze della Nato sul Mar Mediterraneo. Ankara ha dichiarato di avere il diritto di rispondere. L'evento si è verificato in un contesto di tensione tra i due paesi, con la Nato che ha monitorato la situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulla provenienza o sulle eventuali conseguenze immediate.

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, spiegando che il missile è stato abbattuto dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano. Il frammento dell'intercettore è caduto nella regione di Hatay, nel sud della Turchia in una zona aperta senza causare vittime o feriti, ha dichiarato il ministero della Difesa turco annunciando che parlerà del lancio del missile con gli alleati e con la Nato. Si ritiene che questa sia la prima volta che le forze della Nato intercettano un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo di un paese membro da quando è stata lanciata l'operazione israelo-americana contro l'Iran sabato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo diritto di rispondere»

La Nato ha abbattuto un missile balistico iraniano diretto in TurchiaIl ministro della difesa della Turchia ha detto che le difese aree Nato hanno abbattuto un missile balistico iraniano diretto verso lo spazio aereo...

Leggi anche: La Turchia: «Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato». Attacco sottomarino contro una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka | Borse, Asia giù (Seul -12%), Milano +1,7%

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Missile iraniano.

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi; Contrattacco Iran, a Dubai missili in cielo e gente in spiaggia.

Guerra Iran, missile Teheran verso la Turchia: abbattuto dalla Nato. Attacco sottomarino a nave iraniana: 101 dispersiUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia ... ilmattino.it

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Il Regime iraniano ha deliberatamente colpito con un missile un quartiere residenziale civile a Beit Shemesh, uccidendo 9 civili. Tutte e nove le vittime sono ora state identificate. Quattro erano bambini, tre dei quali fratelli. Sia benedetta la loro memoria facebook

la #Turchia,membro #Nato, afferma di avere neutralizzato un missile iraniano. Che si fa Si attiva articolo 5 in difesa di paese attaccato Il conflitto si sta allargando nel caos,con migliaia di persone bloccate negli aeroporti del Golfo in Asia e sulle navi. x.com