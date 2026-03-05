Un terremoto in un passo

Da internazionale.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto in un passo è il punto di partenza di un’indagine che ha coinvolto un episodio insolito. Durante una scena quotidiana, si è notato come le scarpe di gomma producano un rumore stridente quando sfiorano il parquet. Questo dettaglio ha portato a un approfondimento che ha svelato alcune peculiarità legate ai materiali e ai movimenti coinvolti.

Perché le scarpe di gomma stridono sul parquet? Da una domanda in apparenza banale ha preso il via una ricerca sulla fisica dell’attrito che è arrivata sulla copertina di Nature. Con telecamere ad alta velocità e sensori acustici, i ricercatori hanno verificato che quel fastidioso rumore non dipende dall’alternanza di adesione e scivolamento ma da un altro meccanismo: quando la gomma morbida scorre su una superficie rigida e liscia, si generano fronti d’onda che si propagano lungo l’interfaccia tra suola e pavimento, che si richiudono e ripartono periodicamente. È la frequenza di questa sequenza a determinare il tono del suono. Anche la geometria della suola contribuisce: le scanalature agiscono come guide d’onda, rendendo gli impulsi più regolari e producendo un suono definito. 🔗 Leggi su Internazionale.it

un terremoto in un passo
© Internazionale.it - Un terremoto in un passo

Leggi anche: Forte scossa di terremoto a Catania, paura tra i residenti: terremoto avvertito in molte zone della Sicilia

Passo dopo passo, insieme per invocare la pace. Seicento in corteoGROSSETO Una marea festosa e colorata ha attraversato ieri pomeriggio le strade di Grosseto per ’Passo dopo passo per la Pace e per la Vita’,...

Un Mondo alla Dimensione di un Insetto

Video Un Mondo alla Dimensione di un Insetto

Una selezione di notizie su Un terremoto in un passo.

Discussioni sull' argomento Terremoto Xbox: la storia segreta dietro all'abbandono di Sarah Bond; Il terremoto dell’anima: un convegno sugli effetti traumatici post-catastrofi; La fisica sorprendente del perché le partite di basket sono così rumorose; L’impatto di una colata detritica, istante per istante.

Terremoto Avellino, la paura sui social: «Ha tremato tutto per 4-5 secondi, mai sentito una scossa così forte»Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14.40 di oggi. Lo comunica il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ... ilmessaggero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.