A Roma c’è una chiesa nascosta dentro un palazzo a pochi passi da Campo de’ Fiori

Nel cuore di Roma, nascosta all’interno di un palazzo vicino a Campo de’ Fiori, si cela una chiesa poco conosciuta. Le chiese della città eterna sono più di semplici luoghi di culto: sono testimonianze vive della storia, dell’arte e della spiritualità che attraversano secoli di vita romana. Scoprire questa gemma segreta significa immergersi in un mondo di meraviglie nascoste, tra passato e presente.

Le chiese di Roma non sono solo degli edifici sacri, ma delle presenze costanti che accompagnano i romani e i visitatori della città eterna (quasi) ad ogni angolo. Eppure c'è un luogo, nella Capitale, che sfugge agli sguardi – anche quelli di chi ci passa davanti ogni giorno. Stiamo parlando di una " chiesa nascosta " a Campo de' Fiori, dove tra i palazzi rinascimentali e il traffico incessante, ci troviamo di fronte a un edificio religioso del tutto invisibile dall'esterno. Ma dove si trova questa chiesa? E come si chiama? Una chiesa nascosta a Roma (all'interno del Palazzo della Cancelleria, a Campo de' Fiori).

