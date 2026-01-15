Borgo San Sergio | aree verdi riqualificate con oltre 6mila piante

Borgo San Sergio ha recentemente completato un intervento di riqualificazione delle aree verdi lungo via Curiel e via Forti. L’intervento, realizzato dal Comune con un investimento di circa 179mila euro provenienti da un finanziamento regionale, ha portato alla piantumazione di oltre 6.000 piante, migliorando lo spazio pubblico e favorendo la qualità della vita dei cittadini.

Aree verdi rinnovate a Borgo San Sergio lungo l'asse viario di via Curiel e via Forti, un progetto appena realizzato dal Comune con lavori per circa 179mila euro tramite un finanziamento regionale. L'intervento, concluso nei tempi previsti prima delle festività, ha l'obbiettivo di arricchire la.

Si è concluso poco prima delle festività, nel rispetto dei tempi contrattuali, il cantiere per la riqualificazione delle aree verdi lungo l'asse viario di via Curiel e via Forti, nel rione di Borgo San Sergio.

Completata la riqualificazione delle aree verdi lungo via Curiel e via Forti a Borgo San Sergio

