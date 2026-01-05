Chiara Costanzo e Achille Barosi oggi il rientro a Milano | a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana La diretta

Oggi a Milano, presso l’aeroporto di Linate, si è svolto il rientro delle salme delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Chiara Costanzo e Achille Barosi sono stati accompagnati nel loro ritorno in Italia, segnando un momento di lutto e riflessione per le famiglie coinvolte. La notizia viene segnalata in diretta, evidenziando l’importanza di questa fase per la comunità e le persone colpite dall’accaduto.

Milano, 5 gennaio 2025 – Oggi il rientro in Italia delle salme delle vittime della strage di Crans-Montana. Da Sion (Svizzera) l’aereo volerà verso Milano Linate, dove atterrà alle 11.50. Da lì quattro feretri saranno trasferiti a Milano (quelli dei liceali milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi ), Bologna (la città di Giovanni Tamburi ) e Genova (Emanuele Galeppini era originario di Rapallo) via terra. L’aereo proseguirà poi per Roma Ciampino dove arriverà nel pomeriggio (portando i resti di Riccardo Minghetti ). Il Comune di Milano ha intenzione di proclamare il lutto cittadino per Chiara e Achille, entrambi di 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta Leggi anche: Crans-Montana, le salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi rientrano a Linate. Ansia per la sorte dei feriti Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chiara Costanzo e Achille Barosi, gli amici morti insieme. I compagni: “Non può finire così”; Gli amici milanesi scampati alla strage: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi; Achille Barosi tra gli scomparsi. Elena Sofia Barosi, d'origine milanese, tra le vittime; Disposto un minuto di silenzio per le vittime della sciagura di Crans-Montana. Tra loro anche Chiara Costanzo, ginnasta Acro della Diaz Accademy di Milano. Crans-Montana, le vite spezzate a 16 anni di Chiara, Giovanni, Achille, Emanuele, Sofia e Riccardo - Identificati i primi giovani italiani morti nell’incendio del locale di Crans- famigliacristiana.it

