Crans-Montana a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo e Achille Barosi

A Milano si sono tenuti i funerali delle vittime della tragedia al bar Le Costellation. Le cerimonie si sono svolte presso Santa Maria delle Grazie e Sant’Ambrogio, con molte giovani persone presenti. L’evento ha rappresentato un momento di commozione collettiva, testimoniando il dolore condiviso per le perdite di Chiara Costanzo e Achille Barosi.

Crans-Montana, l'arrivo del feretro di Chiara Costanzo in chiesa a Milano - (LaPresse) È arrivato nella chiesa gremita di Santa Maria delle Grazie a Milano, il feretro di Chiara Costanzo, la giovane di 16 anni vittima ... stream24.ilsole24ore.com

Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Linate atterrato il volo con le vittime di Crans-Montana. Aperte le camere ardenti. La diretta da Milano - La città accoglie i due liceali morti nella strage di Capodanno: allo scalo lombardo il presidente del Senato La Russa, il sindaco Sala e il governatore Fontana: “Momento straziante”. ilgiorno.it

Crans-Montana, la mamma di Achille Barosi: Siate orgogliosi di essere italiani

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans-Montana: scala ristretta, materiali infiammabili e controlli mancati - facebook.com facebook

