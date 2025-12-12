Scontro fra tir e furgone caos sulla A1 Ferito uno dei conducenti

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla A1, nel tratto del Valdarno aretino, causando disagi e feriti. Uno scontro tra un tir e un furgone ha coinvolto i mezzi, con un conducente rimasto ferito. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina sull’ Autostrada del Sole A1, nel tratto del Valdarno aretino (chilomtero 349 in direzione di Firenze). Coinvolti nello scontro un furgone, che si è ribaltato, e un autotreno: il conducente del furgone è rimasto incastrato dentro l’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco (arrivati dal comando di Arezzo) per liberarlo e consegnarlo alle cure del 118. Sul posto anche la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro fra tir e furgone, caos sulla A1. Ferito uno dei conducenti

Castel Bolognese, scontro tra auto e furgone:due feriti - facebook.com Vai su Facebook

Incidente all'uscita della rotatoria tra un Tir e un furgone: caos e file a Porto San Giorgio - Incidente questa mattina alle 7 alla rotatoria all'uscita dell'autostrada di Porto San Giorgio: si sono scontrati un tir ed un furgone, causando rallentamenti e file per circa un ... Segnala corriereadriatico.it

Incidente mortale in A4: furgone tampona un tir, il conducente resta incastrato nelle lamiere - A causa dell'incidente si sono create code chilometriche in direzione Venezia, il traffico automobilistico è ancora ... Da msn.com

Scontro tra un camion e un furgone: feriti sei operai, tre sono gravi

Video Scontro tra un camion e un furgone: feriti sei operai, tre sono gravi Video Scontro tra un camion e un furgone: feriti sei operai, tre sono gravi