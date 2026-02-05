Sanita’ | policlinico Gemelli scende in campo al torneo rugby Sei Nazioni a fianco Nazionale

Questa mattina il Policlinico Gemelli ha annunciato la sua presenza al torneo Sei Nazioni, scendendo in campo insieme alla Nazionale italiana di rugby. L’evento si prepara a partire sabato 7 febbraio all’Olimpico di Roma, quando l’Italia affronterà la Scozia nel primo match del Guinness Sei Nazioni 2026.

E' partito il conto alla rovescia per l'inizio della stagione internazionale del grande rugby. L'Italia sarà impegnata allo Stadio Olimpico di Roma sabato 7 febbraio per la sfida contro la Scozia nel Guinness Sei Nazioni 2026. Gli azzurri torneranno poi in campo il 7 marzo, sempre all'Olimpico, per affrontare l'Inghilterra in un altro attesissimo match del Torneo. Il Policlinico Gemelli e il Presidio Medico. In questo contesto, anche il Policlinico Gemelli scenderà in campo all'Olimpico. Oltre a garantire il presidio medico dell'evento, un team di specialisti, coordinato dal professor Francesco Landi, ordinario di Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli IRCCS, offrirà ai tifosi il "checkup Longevity" in uno spazio dedicato all'interno dello stadio.

