Senza dimora a Messina il Comune scende in campo per un censimento nazionale

Messina partecipa all’indagine Istat sulle persone senza dimora, promossa a livello nazionale dall’Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio. L’obiettivo è raccogliere dati accurati per migliorare le strategie di intervento e supporto sul territorio comunale e nazionale.

Messina partecipa attivamente all'Indagine Istat sulle persone senza dimora, promossa a livello nazionale dall'Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD).L'iniziativa sarà presentata ufficialmente venerdì 23.

