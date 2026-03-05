Un encomio speciale al luogotenente Giovanni Minonne

Nei giorni scorsi si è conclusa la carriera del 1° Luogotenente Giovanni Minonne, sottufficiale della guardia costiera. Minonne ha prestato servizio presso la capitaneria di porto di San Benedetto, dove ha lavorato per molti anni. La sua esperienza e dedizione sono state riconosciute con un encomio speciale. La sua attività si è svolta principalmente nel contesto della tutela della sicurezza marittima.

Nei giorni scorsi è terminata la lunga e brillante carriera del 1° Luogotenente Giovanni Minonne, sottufficiale della guardia costiera, in servizio presso la capitaneria di porto di San Benedetto. In occasione dell'assemblea organizzata il giorno del suo sessantesimo compleanno, il capo del compartimento marittimo di San Benedetto, capitano di fregata Giuseppe Quattrocchi ha consegnato a Minonne un encomio semplice tributatogli dal direttore marittimo delle Marche ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, quale segno di riconoscenza per aver 'sempre improntato il proprio agire ed operare all'essere uomo di Stato che, con diuturno ed instancabile impegno di militare votato al soccorso del prossimo in difficoltà'.