Montefredane conferisce la Benemerenza Civica al Luogotenente Guarino
Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta Comunale di Montefredane, nella seduta odierna, ha deliberato il conferimento della Benemerenza Civica al Giancarlo Guarino, Luogotenente e Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montefredane. Il riconoscimento rappresenta un attestato ufficiale di stima per l’elevato senso del dovere, la professionalità e i meriti acquisiti nel corso degli anni dal Luogotenente Guarino, distintosi per il costante impegno nella tutela dell’ambiente, della legalità e della sicurezza del territorio. La decisione dell’Amministrazione Comunale è motivata anche dal Decreto di Benemerenza conferito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
