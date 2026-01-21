Sala Consilina celebra San Sebastiano | encomio al luogotenente Carlo Maucioni

A Sala Consilina si è tenuta ieri la cerimonia in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. L’evento, importante per la comunità, ha visto la partecipazione delle autorità e dei cittadini, sottolineando l’importanza del ruolo della Polizia Locale nel territorio. Durante la giornata è stato anche reso omaggio al luogotenente Carlo Maucioni, riconosciuto per il suo servizio e dedizione.

Si è svolta ieri a Sala Consilina la festa liturgica di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, una ricorrenza molto sentita dalla comunità. La celebrazione eucaristica si è tenuta nella chiesa di Sant’Antonio ed è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teggiano - Policastro.🔗 Leggi su Salernotoday.it Si celebra. San Sebastiano. Tempo di bilanciIn occasione della festività di San Sebastiano, si presenta un aggiornamento sulle attività della polizia locale nel 2025. Peschici celebra la festa in onore di San SebastianoPeschici si appresta a celebrare la festa di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali italiane, martedì 20 gennaio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. SALA CONSILINA FESTEGGIA SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. ENCOMIO AL LUOGOTENENTE CARLO MAUCIONI Si è svolta ieri a Sala Consilina la festa liturgica di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, una ric - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.