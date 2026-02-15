Gerry Scotti si commuove per papà Francesco a C'è Posta | Non sarei mai riuscito a fare ciò che hai fatto tu

Gerry Scotti si emoziona davanti a Francesco durante la trasmissione C’è Posta per Te, perché il padre ha ricostruito la vita delle sue quattro figlie dopo aver perso la moglie. Il muratore ha dedicato ogni giorno a prendersi cura delle ragazze, anche quando le risorse erano poche. Lo show ha mostrato un esempio di forza e dedizione che ha colpito profondamente il conduttore.

