Dopo dieci anni di amministrazione, il sindaco Raffaele Cucchi ha concluso il suo secondo mandato con una conferenza stampa. Durante l’incontro ha fatto un bilancio del lavoro svolto e ha salutato i cittadini, evidenziando come la città abbia cambiato volto nel corso di questo decennio. La fine del mandato segna la conclusione di un ciclo politico durato un decennio.

Chiude un ciclo politico lungo dieci anni. Il sindaco Raffaele Cucchi, arrivato al termine del secondo mandato consecutivo, ha salutato la città con una conferenza stampa che ha avuto il tono del bilancio ma anche quello del congedo. Nessuna ricandidatura: il limite dei due mandati segna la fine della sua esperienza amministrativa. E ora si apre una fase nuova, con il centrodestra che, a poche settimane dal voto, non ha ancora ufficializzato un nome per la successione. Nel suo intervento, il primo cittadino ha ripercorso cinque anni che ha definito "straordinari". Dalla gestione della pandemia, con la Sala consiglio trasformata in punto di aggiornamenti ai cittadini, fino al confronto sul potenziamento ferroviario della Rho-Gallarate, passando per l’emergenza del nubifragio del 24 luglio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un bilancio di dieci anni di lavoro. Il sindaco Cucchi a fine mandato: "Questa città ha cambiato volto"

