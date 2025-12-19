I 60 anni di Oscar | la pasticceria che ha cambiato il volto della dolcezza a Palermo
Da oltre sessant’anni, Oscar rappresenta un punto di riferimento nella tradizione dolciaria palermitana. Nato nel 1965, questo locale ha saputo resistere alle evoluzioni del tempo, mantenendo viva la sua identità e innovando nel rispetto della tradizione. Un simbolo di eccellenza che ha contribuito a definire il volto della pasticceria a Palermo, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della città.
Sessant’anni non sono molti per fare la storia di una città. Eppure, nel panorama gastronomico palermitano, Oscar è un’eccezione: una pasticceria che dal 1965 non solo resiste, ma detta standard, anticipa tendenze e conserva un’identità che il tempo non ha scalfito. Fondata da Vincenzo Di Gaetano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
