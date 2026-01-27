L' altra faccia di Minneapolis Truffe e violenza così la comunità somala ha cambiato il volto della città

Minneapolis sta affrontando sfide legate a truffe e violenze, che hanno influenzato profondamente il volto della città e della comunità somala. Questa realtà evidenzia come i cambiamenti sociali e culturali si intreccino, portando a riflessioni sulle dinamiche urbane e le identità locali. Un quadro complesso che richiede attenzione e comprensione, al di là delle semplificazioni e dei discorsi polemici.

Quando Rudy Giuliani, nell'intervista a questo giornale, paragona la nuova bandiera del Minnesota- adottata alla fine del 2024 - a quella della Somalia, tocca un nervo scoperto. Per molti americani quel simbolo blu con la stella bianca evoca un cambiamento profondo, quasi un'appropriazione silenziosa. E il Minnesota, con la sua Minneapolis un tempo tranquilla e ordinata, ne è diventato l'emblema più visibile. Qui vive la più grande comunità somala degli Stati Uniti: oltre 107.000 persone, secondo i dati del Census Bureau aggiornati al 2025. Una presenza che ha portato vitalità, ma anche ombre pesanti: frodi su larga scala, criminalità organizzata, tensioni etniche e un senso diffuso di smarrimento tra gli abitanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Chora Media. . Un’altra persona è stata uccisa da agenti dell’ICE a Minneapolis: Alex Pretti, un infermiere statunitense di 37 anni. La sua morte, la seconda sparatoria letale di agenti federali nella città in poche settimane, ha provocato proteste di massa e critic - facebook.com facebook

A Minneapolis c’è una polizia contro l’altra x.com