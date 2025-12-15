Trovato un ordigno al Rione Terra zona cinturata artificieri sul posto

Un ordigno è stato rinvenuto nel Rione Terra, zona cintata, attirando l’intervento degli artificieri. Il personale impegnato nel cantiere ha individuato l’oggetto sospetto, prontamente segnalato alle autorità competenti. La zona è stata cinturata per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di bonifica.

© Napolitoday.it - Trovato un ordigno al Rione Terra, zona cinturata, artificieri sul posto A notare l'ordigno è stato il personale impegnato nel cantiere, al Rione Terra. Subito sono state allertate le Forze dell'ordine. Sul posto Polizia, Vigili del fuoco e lo speciale nucleo degli Artificieri.L'ordigno, da quanto apprende NapoliToday, potrebbe risalire alla II Guerra Mondiale.