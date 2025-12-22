Montecatini Terme, 22 dicembre 2025 – La fortuna torna a bussare con grande generosità alla tabaccheria ’ Via vai ’ di Silvia Arinci, in via Provinciale Lucchese 27. Un cliente ha vinto 50mila euro con i premi straordinari istantanei del concorso di sabato scorso. Questa possibilità è una particolare novità appena introdotta nel gioco che vanta un numero elevatissimo di appassionati. Non appena sono venute a sapere che la vincita era stata fatta alla tabaccheria ’Via vai’, Silvia e le sue collaboratrici hanno festeggiato con grande gioia la notizia, mentre nella zona di via Provinciale Lucchese è partita la caccia per scoprire l’identità del fortunato vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, vinti 50mila euro in tabaccheria

