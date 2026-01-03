Giovane trovato morto in casa a Sala Consilina sequestrata la salma
A Sala Consilina, una giovane persona è stata trovata senza vita in casa. Secondo le prime ipotesi, la morte sarebbe imputabile a un malore avvenuto durante il sonno. La salma è stata sottoposta a sequestro per approfondimenti medico-legali, al fine di chiarire le cause del decesso. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti ufficiali.
Accusa, probabilmente, un malore e muore nel sonno. Tuttavia la salma è stata sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti. A perdere la vita è un trentenne di origini africane residente a Sala Consilina. A lanciare l'allarme sono stati i suoi coinquilini.La tragediaIl giovane, quando è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
