giovane trovato morto in casa a sala consilina sequestrata la salma

A Sala Consilina, una giovane persona è stata trovata senza vita in casa. Secondo le prime ipotesi, la morte sarebbe imputabile a un malore avvenuto durante il sonno. La salma è stata sottoposta a sequestro per approfondimenti medico-legali, al fine di chiarire le cause del decesso. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti ufficiali.

